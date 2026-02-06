Renversement du patronat dans Big Brother Célébrités : Voici la réponse à la question que plusieurs se posent!

La dernière semaine de Big Brother Célébrités s'est avérée être l'une des plus divertissantes à avoir vu le jour, toutes éditions confondues.

Alors qu'il était aussi oisif que possible depuis le début de la saison, King Melrose a été enivré par son patronat, ce qui l'a amené à faire l'un des plus gros coups jamais vus à l'émission, la mise en danger de deux des plus grands joueurs de la saison, Mona de Grenoble et Gabrielle Côté. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour semer le bordel dans toute la maison!

Puis, après avoir été manipulé par William Cloutier trop longtemps, King a décidé de virer son capot de bord, un choix qu'il a fait au vu et au su de ses anciens partenaires sous le choc, alors qu'il déballait l'entièreté de son sac à Mona. Pas nécessairement la meilleure idée. Disons les vraies choses, King n'est pas un grand joueur de Big Brother Célébrités, jeu pour lequel il est beaucoup trop honnête et bavard. Il ne devrait pas faire long feu après ça...

Enfin, prise de panique, Mona a décidé d'utiliser son super pouvoir (que plusieurs téléspectateurs décrient), celui du Coup d'État, pour jeter la maison dans un nouveau chaos, malgré le fait qu'elle avait été libérée du bloc par le gagnant du véto, Félix. Ce faisant, elle a sauvé les fesses de Normand D'Amour sans le vouloir. Et ce faisant, on ne sait toujours pas qui se retrouvera sur le bloc ce dimanche... En gros, ça brasse en tabarouette!

En ce sens, plusieurs téléspectateurs se demandent ce que cela signifie vraiment. Est-ce qu'il y aura de nouvelles mises en danger et un nouveau véto? Nous avons posé la question au diffuseur et voici la réponse : « Le pouvoir du Coup d’État fait en sorte que Mona peut changer le bloc final. Il n’y aura donc pas une autre mise en danger et un Véto. »

Ce faisant, on comprend que les deux prochaines personnes qui se retrouveront sur le bloc vont avoir très peu de temps pour se sortir de ce pétrin extrême. Si Mona poursuit sur sa lancée, elle devrait mettre en danger William, Pascale ou Marie-Ève, qui contrôlent une bonne partie des affaires de la maison. Jouer autrement serait de se tirer une balle dans le pied. On sait que Mona est une joueuse redoutable, qui comprend la game plus que quiconque. On s'attend donc à de très gros noms sur le bloc. On s'attend aussi que cela va être très coûteux pour la suite du jeu de Mona, si les choses venaient à se savoir.

C'est dimanche à compter de 18 h 30 que nous pourrons voir l'issue de cette semaine chaotique, mais ô combien divertissante, dans Big Brother Célébrités.