La prochaine intrigue d'Indéfendable vous glacera le sang

Une nouvelle intrigue s'amène à Indéfendable dès la semaine prochaine. C'est ce que nous confirmait en entrevue Charles Lafortune, interrogé lors de la 3e grande soirée bénéfice de sa fondation, Autiste & majeur. Charles Lafortune avait d'ailleurs très fière allure pour l'occasion. Voyez son look au bas de l'article.

Le producteur d'Indéfendable nous dévoilait qu'il s'agit du comédien Stéphane Demers qui se glissera dans la peau du prochain personnage qui devra faire face à la justice : « Ça, c'est à ne pas manquer », glissait-il.

On fait le procès d'un tueur en série, on n'a jamais fait ça. Stéphane joue ce personnage-là et c'est vraiment, très très très fort.

« On l'a monté et on s'est dit "Oh, ça passe à 19h?" Ouais, ça va être... intense. »

Il nous affirmait aussi que nous devrions bientôt revoir le personnage d'Anne-Élisabeth Bossé, Marianne, qui reprenait ses esprits au Costa Rica. Sa retraite tire à sa fin, comme son retour est prévu d'ici deux semaines dans les épisodes, au grand bonheur de Maxime (Mathieu Baron), qui commençait à trouver les temps difficiles sans sa conjointe. Lisez ici la réelle raison de l'absence de l'actrice sur le plateau.

On peut imaginer que l'arrivée de Stéphane Demers coïncidera avec la fin du procès de Liam, qui fait grandement réagir le public, les internautes témoignant de leurs impressions en grand nombre sur les médias sociaux.

Indéfendable, du lundi au jeudi, 19 h à TVA.