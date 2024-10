La première, mais pas la dernière fois à Tout le monde en parle pour Jean-Sébastien Girard

Guy A. Lepage recevait un nouveau fou du roi sur son plateau dimanche. En effet, Jean-Sébastien Girard agissait comme coanimateur au lendemain d'une édition particulièrement mouvementée de Tout le monde en parle, alors que Dany Turcotte avait livré une entrevue tendue la semaine précédente.

D'ailleurs, d'entrée de jeu, Jean-Sébastien a fait allusion à cette affaire, offrant une carte à l'animateur. Voyez ce qu'elle disait ici.

Guy A. et Jean-Sébastien ont, par la suite, fait nombre de sous-entendus à Dany, ce qui a beaucoup choqué les téléspectateurs, qui n'ont pas mâché leurs mots sur les réseaux sociaux. Voyez leurs réactions ici.

Si l'essentiel des commentaires sur la performance de Jean-Sébastien à Tout le monde en parle reposait sur ces évocations « irrespectueuses » à l'ancien fou du roi, plusieurs personnes ont souligné la qualité de son travail. Les gens ont parlé de son côté irrévérencieux assumé et du fait qu'il s'imposait adroitement et régulièrement auprès des invités.

« Enfin un co-animateur avec un peu de mordant et qui prends sa place. Il ose beaucoup abordé les invités et il est capable d'être un peu baveux. »

« D'après moi,le meilleur fou du roi depuis très longtemps. Bravo! »

« J’adore Jean-Sébastien Girard ! Il est très drôle et très pertinent dans ses interventions. Cela fait du bien de le voir sur le plateau. »

« Très content que ce soit Jean-Sébastien Girard comme fou du roi, c’est le meilleur à date, très pertinent, questions judicieuses a tout dire, il est exceptionnel et excellent! »

« Tellement une bonne idée de choisir Jean-Sébastien Girard comme co-animateur. Il est rapide et fort dans ses commentaires. Bravo! On aime😃 »





De notre côté, on apprécie aussi de l'animateur de JS Tendresse qu'il ait osé revenir à une formule plus mordante et ose s'investir dans les entrevues (même si toutes les interventions n'étaient pas pertinentes), au risque de se faire éclabousser sur les réseaux sociaux. Ce qui est arrivé d'ailleurs...

En fin d'émission, Guy A. Lepage affirmait que ce n'était pas la dernière fois que Jean-Sébastien Girard allait jouer au fou du roi cette saison et nous en sommes bien à l'aise!