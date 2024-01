La première émission de la troisième saison de Doute raisonnable est présentée ce lundi soir 8 janvier à 21 h.

Le premier crime sur lequel se penchent les enquêteurs du GICCS est celui d'Aida Roussel (Victoria Leblanc), étudiante en génie mécanique, qui dit avoir été victime d'un viol collectif dans une chambre de la résidence universitaire.

L'auteur Pierre-Marc Drouin dit s'est inspiré de faits réels pour bâtir cette première intrigue.

« Le viol collectif de Hockey Canada a été une inspiration. Celui des Tigres de Victoriaville aussi... Il y a de quoi justement dans les équipes sportives juniors de hockey qui revient un peu », disait-il lors du visionnement de presse de la série avant les fêtes.

« Ça m'a brassé parce que je viens aussi un peu de ce milieu-là. À la base, je suis un sportif, j'ai grandi dans ces environnements toxiques là et ça m'a toujours écoeuré. Tu essaies d'être un peu "one of the boys" et à un moment donné, tu grandis et tu te fais dire : non non, tu n'as pas à être "one of the boys", tu peux dénoncer et dire que c'est de la cri** de marde », ajoute-t-il, crument.

Le scénariste précise qu'il y a un sujet qui revient de façon assez récurrente dans cette troisième saison. « C'est le "slut-shaming"* », dit-il. « C'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur. Tu sais, le comportement d'Aida Roussel dans les deux premiers épisodes, un gars ferait la même chose et on l'applaudirait en lui donnant des bines sur l'épaule. Il y a de quoi que je trouve déplorable. J'ai eu envie aussi de confronter les téléspectateurs : vous, votre perception, c'est quoi? »

Au cours de cette saison, Alice (Julie Perreault), Fred (Marc-André Grondin) et leurs collègues s'intéresseront aussi au cas de joggeuses qui se font violer dans un parc la nuit à Montréal. « Ce cas-là va être présent jusqu'à la fin. Il y a des bouts dans tous les épisodes et il y a même des épisodes entiers seulement sur ça. On va même utiliser une technique expérimentale qu'Alice va amener pour essayer de faire avancer cette enquête-là, qui sera très complexe. »

Il sera aussi question d'une agression sexuelle entre des collègues de travail. « Mais les collègues, ce sont des polices », précise l'auteur.

Doute raisonnable est présenté les lundis à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.

*Le fait de critiquer, stigmatiser, culpabiliser ou encore déconsidérer toute femme dont l'attitude, le comportement ou l'aspect physique sont jugés provocants, trop sexuels ou immoraux. (Conseil du statut de la femme, csf.gouv.qc.ca)