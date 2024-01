Ces acteurs connus seront de la 3e saison de Doute raisonnable

Doute raisonnable reviendra en force le lundi 8 janvier à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.

Plusieurs nouveaux acteurs joindront la distribution de cette nouvelle saison, à commencer par Pierre-Yves Cardinal. Ce dernier incarnera un agent d'immeuble, Rémy Deblois, avec qui Alice (Julie Perreault) développera un semblant de relation. « Dans les premiers épisodes, Alice rencontre quelqu'un et cette histoire-là va être appelée à se développer », indique l'auteur Pierre-Marc Drouin.

Mais, ce ne sera pas simple. « Alice est maladroite et timide. Elle n'a jamais eu ça, ce genre de relation là avec les hommes. C'est quelque chose de nouveau pour elle. Elle n'a jamais réussi à assumer et à aller jusqu'au bout. »

François Papineau, lui, arrivera dans la série dès l'épisode six. Son personnage reste assez mystérieux. Voici ce que le comédien a pu nous dire sur l'individu en question : « C'est un spécialiste qui est invité à répondre aux questionnements des policiers pour essayer de trouver le profil des agresseurs. » Flou? C'est le moins qu'on puisse dire!

Les acteurs Évelyne de la Chenelière, Pierre-Luc Brillant et Jean-Moïse Martin se joindront également à la distribution de cette troisième mouture.

« Avec la saison 3, on repropulse le show , on explore d'autres avenues, on creuse encore plus loin », indique le scénariste.

« Dans nos cas, on est moins dans le spectaculaire », ajoute le réalisateur Jean-Philippe Duval. « Il y a quelque chose d'accessible, ça se passe au parc au coin de la rue, à l'université. Moi, mes enfants arrivent au Cégep bientôt et je leur ai dit : "vous allez écouter ça les boys". Il y a beaucoup de réflexions à avoir au-delà de l'intrigue. »

Une étudiante universitaire qui affirme avoir subi un viol collectif sur le campus; une jeune femme agressée pendant son jogging; une histoire d'agression sexuelle impliquant des agents de la paix : tels sont certains des cas qui mobiliseront l’équipe du GICCS cette saison.

L'équipe de Doute raisonnable disait lors du visionnement de presse avant les fêtes que la finale de la troisième saison nous réserverait une surprise de taille. « Ça se jouera dans les 5 dernières secondes », indiquait le réalisateur. Disons que ça s'annonce plus que bien pour une quatrième saison!