Radio-Canada dévoile aujourd'hui l'image promotionnelle officielle de la troisième saison de STAT, que vous pouvez voir plus bas.

Dans celle-ci, on retrouve les personnages Emmanuelle St-Cyr, Isabelle Granger, Pascal St-Cyr, Éric Perron et Jacob Faubert (Suzanne Clément, Geneviève Schmidt, Normand D'Amour, Stéphane Rousseau et Lou-Pascal Tremblay).

Ce faisant, cette image soulève quelques questions.

D'abord, on ne retrouve pas Philippe Dupéré (Patrick Labbé) dans la photo. On se rappellera que son personnage était en danger dans la finale de la deuxième saison, étant une cible potentielle de l'instable et richissime Jérôme Dumont (David La Haye). Pourrait-il être la victime d'un attentat?

Nous n'y voyons pas non plus les personnages interprétés par Ludivine Reding, Samantha Fins et Anglesh Major, mais les intrigues les concernant étaient plutôt secondaires en deuxième saison, donc pas nécessairement d'inquiétude là.

Là où l'on pourrait avoir un indice, c'est dans la présence de Jacob Faubert dans cette image. Rappelons-nous que le personnage de Lou-Pascal Tremblay est responsable du décès du conjoint d'Emmanuel St-Cyr, après l'avoir poussé du haut de son balcon. Celui-ci en a fait la confession à la cheffe de l'urgence, qui a évidemment mal réagi.

S'il se retrouve sur l'affiche, on peut toutefois penser que son personnage ne perdra pas en importance durant la troisième saison, contrairement à l'opinion des téléspectateurs qui n'est pas très optimiste.

Il faudra toutefois être au rendez-vous à compter du 9 septembre à 19 h sur les ondes de Radio-Canada pour tout savoir sur ce que nous réserve l'autrice Marie-Andrée Labbé et son équipe en or.

Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'automne, pour ne rien manquer des nouveautés et du retour de vos émissions préférées.

Notons qu'un acteur bien-aimé qui se fait pourtant rare à la télévision se joindra à la distribution de cette 3e saison de STAT.