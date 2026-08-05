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La nouvelle image officielle de la série Antigang est de toute beauté

La plus belle jusqu'à maintenant, et de loin!

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Petit à petit, les images officielles des séries télé de l'automne 2026 apparaissent sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi matin, Radio-Canada a dévoilé celle du retour d'Antigang et il s'agit très certainement de la plus belle cette année.

On peut y voir les visages de Jean-François Bégin (Patrice Robitaille) et de Denys Marchand (Sébastien Ricard) qui se superposent dans le brulement du papier.

Voyez le résultat au bas de l'article.

Rappelons que la bande-annonce d'Antigang n'a toujours pas été dévoilée sur le web, mais elle est présentement diffusée à la télé. On vous en parle ici.

Aussi, découvrez 20 images des premiers épisodes de la nouvelle saison.

Antigang sera de retour du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre.

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