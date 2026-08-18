La maison des vilains : Adeptes de bisbille, ceci est pour vous!

Vous pensez qu'il y a de la bisbille à Occupation double? Attachez votre tuque avec de la broche parce que vous n'avez rien vu! À compter de ce mercredi sur Crave, vous pourrez voir de la bisbille à la puissance maximale dans La maison des vilains, la nouvelle téléréalité de Bell Média, qui promet de faire jaser.

On y retrouve dix personnalités iconiques de la téléréalité québécoise, de Loft Story à Occupation Double en passant par Les traîtres et Survivor Québec, qui ont fait la pluie et le beau temps lors de leur passage dans nos écrans. Pour ce nouveau tour de piste dans La maison des vilains, ils sont déterminés à semer la pagaille à n'importe quel prix. Le résultat est à la fois hautement divertissant, ludique, puéril et parfois exaspérant. On croirait voir des enfants faire des mauvais coups pour le plaisir!

Alors que Kevins-Kyle Lambert (Loft Story) s'amuse à faire tourner tout le monde en bourrique avec une alarme dissimulée dans le décor et qui sonne à toute heure du jour ou de la nuit, Meriem Houla (Les traîtres) insulte frontalement tous ses complices de jeu, en plus de s'en « battre les steaks » lors des défis. Son attitude générera d'ailleurs un excellent pétage de coche de Laurie Doucet (OD), probablement le premier d'une longue lignée. Dany Simard d'OD ne semble pas complètement comprendre l'impact qu'il pourrait avoir avec ses pouvoirs dans le jeu, ce qui exaspère au plus haut point Priscilla Lanni de Loft Story qui est constamment en « beau tabar*** ». Audrey Morissette (Survivor Québec, Les Traîtres), qui joue les saintes-nitouches, ne semble pas avoir autant de plaisir qu'elle l'aurait espéré et Geneviève Laforce (Les traîtres) essaie tant bien que mal de comprendre comment survivre dans ce jeu. Reste Arnaud Nadeau (OD) et Rayane Azzoug (Survivor Québec) qui semblent légèrement plus stratèges que les autres, de même que Sébastien Tremblay de Loft Story qui nous fait sourire par sa simple présence malfaisante. Bref, c'est absolument chaotique!