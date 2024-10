La Louise Sigouin de Marc Labrèche s'adresse à Lou-Pascal Tremblay et c'est hilarant!

Mardi soir, Lou-Pascal Tremblay était en visite sur le plateau de Je viens vers toi.

Marc Labrèche a offert à son invité une petite surprise. En effet, sa Louise Sigouin a adressé quelques mots à l'acteur de STAT.

« Parce que Lou, mon beau garçon, vous vivez avec le public québécois une histoire d'amour fusionnel, et honnêtement mon grand, si vous voulez que ça aille quelque part cette relation-là, il faut venir s'asseoir sur un divan entre moi et un animateur déchu, pour que je puisse vous dire, Lou-public québécois, public québécois-Lou, il y a quelqu'un ici qui est fusionnel, puis il y a quelqu'un qui est solitaire, ok? Lou, chaque soir, c'est toi qui fais les premiers pas, et qui entre dans le salon du public québécois. Le public, lui, est-ce qu'il vient vers toi? Non.

Alors moi, mon avis professionnel que je donnerais sans hésiter à n'importe qui qui est prêt à signer un formulaire comme quoi qu'on va exploiter sur les personnels à la télévision, c'est laisse le public venir vers toi.

Ouvre, ouvre une bonne bouteille de vin, prépare un souper pas compliqué pour 1,2, 1,3 million de personnes et attends. Tu vas voir, ça va amener votre relation à un autre niveau. De rien, mon beau garçon. Oui, j'ai le droit de dire ça. Oui, puis j'ai une repousse et je l'assume. »

On l'adore ce Marc et ses imitations épicées!

Je viens vers toi est diffusé du lundi au jeudi à 21 h.