La grossesse de Karine Gonthier-Hyndman incluse dans le scénario d'Antigang

La comédienne Karine Gonthier-Hyndman attend son premier enfant.

Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, elle a communiqué avec la production de la série Antigang, qui n'a pas considéré la nouvelle comme une embûche, au contraire.

« J'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui a vu une opportunité là-dedans, qui a saisi ça comme quelque chose de positif. Je n'ai pas été mise au rancart. Au contraire, on a décidé de le mettre de l'avant, de s'en servir dans les lignes dramaturgiques de la série », nous confie-t-elle.

« Pour moi, c'est une vraie bénédiction parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler en vivant ça parallèlement, de sentir que je continue de me déployer comme femme et comme actrice en même temps. C'est vraiment formidable », ajoute-t-elle.

Je pense sincèrement que ça va ajouter à la trame d'Antigang.

« Quand tu es policier, normalement, tu es retirée quand tu es enceinte », nous explique-t-elle, « tu es retirée de toute forme d'interventions policières qui peuvent être dangereuses. Donc, elle, elle ne veut pas, évidemment, que les gens sachent qu'elle est enceinte. »

Comment vit-elle cette grossesse sous les caméras? « Ça se passe super bien », répond-elle. « Alors, moi, je découvre ce que c'est la maternité. Mais il y a un regain d'énergie immense dans ce qu'on appelle le deuxième trimestre. Je me sens choyée d'être là. Ça m'énergise de tourner. J'avais eu la chance d'être en congé longtemps avant. J'avais pas tourné depuis le mois de décembre. Ça fait que je suis arrivée sur le plateau reposée. »

Je vis tout ça comme deux choses parallèles qui se complètent bien, mais qui m'excitent aussi, qui me grisent.

