La fille d'une comédienne bien connue chantera au prochain variété de Star Académie

Ce dimanche, Jean-Philippe Dion a annoncé les prochains invités de Star Académie, qui participeront au variété de dimanche prochain.

Parmi ceux-ci, on retrouve la fille d'une comédienne bien connue.

En effet, la talentueuse Billie Du Page (voir sa photo ici) viendra chanter en compagnie des Académiciens. On peut notamment s'attendre à entendre la chanson « Fake Friends » qui est particulièrement populaire au Québec en ce moment.

Il s'agit de la fille de la comédienne Julie Du Page (voir sa photo ici), qu'on a notamment pu voir dans 5e rang.

Notons que lors du prochain variété animé par Jean-Philippe Dion, Star Académie fêtera la relâche avec Pierre-Yves Roy-Desmarais, James Bay, Fredz et on chantera aussi les succès de Sylvain Cossette.

Par ailleurs, cette semaine dans la quotidienne, en plus des évaluations et des cours, les Académiciennes et Académiciens auront droit à un sleepover avec Matt Duff et à un souper fondue avec le corps professoral. Certains jeunes auditionneront pour chanter en duo avec James Bay et finalement, le metteur en scène invité de la semaine, Pierre-Yves Roy-Desmarais, viendra faire son tour à l'Académie.

Rappelons que ce dimanche, Roxane Bruneau a servi toute une réplique à Garou en faisant référence à une rencontre sévère qu'il avait eue avec Laurence et Joël. C'est à lire ici.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

🎓 La Quotidienne | Lundi au jeudi 19 h 30

🎤 Le Variété | Dimanche 19 h

🗳️ Votez sur votestaracademie.ca

📺 TVA et TVA+