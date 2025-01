La fille d'un couple d'artistes bien connu arrive dans STAT ce lundi

Lundi, la plus jeune fille de Véronique Cloutier et Louis Morissette, Raphaëlle, débarquera dans STAT.

Elle interprètera une adolescente qui a subi les répercussions de l'explosion d'une bombe artisanale à son école.

Son personnage se prénomme Eva-Jade. Cette dernière souffre d'une grave blessure à l’abdomen, mais s’inquiète surtout pour ses amis.

Il faut savoir que cet incident dans une école secondaire forcera Emmanuelle à déclencher un code orange, qui signifie l'arrivée massive de patients, ce qui provoque le dépassement des capacités régulières d'une installation. On peut donc s'attendre à beaucoup de victimes de cette explosion.

Précisons que ce n'est pas la première membre du clan Cloutier-Morissette qu'on peut voir dans la quotidienne d'ICI Télé. En effet, Delphine, l'aînée de la famille, a incarné une jeune femme qui a eu un accident de voiture avec sa soeur l'an passé. L'actrice n'avait, par contre, que très peu de répliques puisque son personnage mourait rapidement. On souhaite un rôle un peu plus substantiel à Raphaëlle.

Ajoutons que Véronique Cloutier et l'autrice Marie-Andrée Labbé s'apprécient beaucoup. La scénariste est une fidèle auditrice de Véronique et les Fantastiques alors que Véro regarde religieusement STAT et en parle souvent à la radio. Marie-Andrée a témoigné de son admiration pour Véro en la citant dans un épisode récemment.

Notons que, après l'hécatombe du début de l'année, les téléspectateurs croient qu'un autre personnage pourrait mourir dans STAT très bientôt.