La fille de Josée Boudreault fait une apparition dans une série

Annabelle est aussi mannequin.

Josée Boudreault s'ouvrira sur son ACV à Tout le monde en parle ce dimanche
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'animatrice et conférencière Josée Boudreault est la maman de trois filles, Chloé, Annabelle et Flavie.

Ces deux dernières sont aussi les filles de Louis-Philippe Rivard, avec qui Josée partage sa vie depuis de nombreuses années.

Les trois filles flirtent avec le milieu artistique. Annabelle [voyez sa photo de casting ici] est membre d'une agence de mannequins et celle-ci a récemment fait de la figuration dans la série Mr Big.

Comme nous le disions aussi récemment, la cadette de la famille, Flavie Rivard, fait partie de l'agence artistique Chantal Brossard. Apprenez-en plus et voyez une photo ici.

De son côté, sa grande soeur, Chloé Sirois [photo ici], est directrice adjointe de cette agence. Son père, Luc Sirois, est réalisateur. Il travaille sur plusieurs populaires émissions, dont En direct de l'univers, Chanteurs masqués et Quel talent!

Beaucoup de talents dans cette famille!

Précisons que Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard poursuivent leur conférence Sois Ta Meilleure Amie partout à travers le Québec. Consultez leur calendrier ici.

