Vous verrez sans doute la fille de Josée Boudreault dans vos écrans bientôt

La plus jeune fille de Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard, Flavie, a choisi de se lancer dans le même métier que ses parents.

Ce faisant, elle a trouvé l'Agence artistique Chantal Brossard pour bien la représenter.

C'est d'ailleurs là qu'on apprend que Flavie a auditionné en callback pour un premier rôle dans un long métrage. Le projet comme tel n'a pas été dévoilé. Parions qu'elle réussira à se tailler une belle place dans ce milieu!

Sa mère partage la nouvelle sur ses réseaux sociaux, en indiquant : « Très fière de ma belle Flavie qui a une belle passion et qui a auditionné hier en callback pour un premier rôle qui lui ressemble tellement.

Peu importe le résultat, je suis fière de son beau sourire et sa belle confiance durant cette entrevue. Bravo ma belle et merci à Chloé sa grande sœur qui l’a préparé et accompagné. »

Notons que Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard ont deux filles, Anabelle (17 ans) et Flavie (14 ans). Josée Boudreault est également la maman de Chloé, née d'une précédente union.

Par ailleurs, précisons que Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard offrent une conférence, en tournée à travers le Québec, intitulée Sois ta meilleure amie. Les détails à ce sujet se trouvent ici.

