Josée Boudreault pose pour une rare fois sur un tapis rouge avec son amoureux et ses deux filles

Ce lundi avait lieu la première médiatique du film L'oeil du cyclone au Théâtre Outrement, à Montréal.

Louis-Philippe Rivard, qui signe le scénario de la comédie avec Marie-Élène Grégoire et Dominic Anctil, a foulé le tapis rouge avec sa conjointe, Josée Boudreault. Le couple était accompagné de leurs deux filles, Anabelle et Flavie.

Voyez le portrait de famille au bas de l'article.

Véronique Cloutier, qui tient l'un des rôles principaux dans le film, a aussi posé avec sa famille. Voyez la photo ici.

De son côté, Christine Beaulieu a pris la pose avec son conjoint, l'acteur Roy Dupuis. L'image est disponible ici.

Le synopsis officiel du long métrage se lit comme suit : Pour Isabelle Gagnon, mère célibataire de trois enfants, Noël est la plus belle journée de l'année, malgré toute la charge mentale qui accompagne cette célébration. Mais cette année, les traditions sont menacées, alors que les membres de sa famille ont d'autres plans. Alors que la neige se fait attendre, que certains rêvent de destinations soleil, que les blagues de lutins ne font plus rire les enfants, jusqu'où une mère peut aller pour protéger les traditions et la magie de Noël?

L'oeil du cyclone débarque dans les cinémas le vendredi 8 novembre.