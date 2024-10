La conjointe et la fille de Ludovick Bourgeois lui dédient une chanson à En direct de l'univers

Ce samedi soir, France Beaudoin accueillait à En direct de l'univers le populaire chanteur Ludovick Bourgeois, pour une expérience unique et révélatrice des rythmes qui ont bercé sa vie, d'hier à aujourd'hui.

De nombreux convives chers au coeur de l'homme de 31 ans se sont ainsi immiscés sur le plateau, pour lui rendre un hommage en chansons. Comme c'est généralement l'habitude, France et son équipe ont cru bon faire appel à la famille de l'invité de la soirée, pour le surprendre et l'émouvoir.

Si les soeurs et la mère de Ludovick se sont effectivement présentées sur le plateau, la réaction la plus forte du chanteur aura été quand sa fille Sam et sa conjointe Olivia Rochon sont apparues, l'une en vidéo et l'autre en studio. En effet, rien qu'en les apercevant, celui-ci s'est laissé aller aux larmes, témoignant de toute la fierté et l'amour qui l'habitaient alors. Il faut dire que le contexte était particulièrement émouvant, alors qu'Olivia entonnait « Pour elle », la chanson que Ludovick a offert à sa première-née.