La conjointe de P-A Méthot fait sensation à En direct de l'univers

Ce samedi soir, à En direct de l'univers, c'est tout un party qui était réservé au convive de la soirée, P-A Méthot. Il faut dire que France Beaudoin et son équipe ont mis le paquet pour surprendre l'humoriste, avec des hits d'ici et d'ailleurs et des sonorités puisant dans plusieurs genres. Douce musique à nos oreilles ce fut!

En outre, si la famille est souvent mise à contribution pour surprendre l'invité de la soirée, rares sont les apparitions aussi électrisantes que celle que nous aura offerte Véronique Parent, la conjointe de P-A. Peu de temps après que la fille de ce dernier lui ait offert une mémorable prestation, le bassiste d'Offenbach Breen LeBoeuf s'est lui aussi immiscé sur la scène, cette fois-ci pour entonner l'hymne d'amour du couple de P-A : « Rock de v'lours ».

C'est alors que Véronique a uni sa voix à celle du chanteur pour souligner ses 18 ans de relation avec l'animateur du Monde de P-A, au FM93. Un moment très émouvant et puissant à la fois, qui témoigne une fois de plus du pouvoir de l'amour et de l'efficacité du vecteur d'émotions qu'est En direct de l'univers.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'ont d'ailleurs pas tardé à se manifester, qualifiant la performance de mémorable à plusieurs reprises, sous de nombreux aspects :

« Omg Breen Leboeuf! Ouf quelle voix et quel charisme fou! Encore une fois depuis le début c’est tellement bon et c’est pas fini! »

« Juste du gros bonheur...j'ai pleuré tout le long de l'émission...j'ai adoré..... »

« Elle chante vraiment bien super émission »

« À 75 ans, Breen rock encore comme à ses 20 ans! »





Voyez une photo du duo au bas de cet article.

En fin d'épisode, Breen a même gratifié ses fans d'une seconde chanson, « Purple Rain », ne manquant pas d'attiser de nouveau la sympathie du public en studio et à la maison. Il faut dire qu'à 75 ans, le musicien n'a rien perdu de sa verve et de sa prestance vocale!

On ne peut ainsi qu'affirmer de nouveau toute la grandiloquence, la nécessité d'une telle émission dans nos télés, qui nous chavire autant qu'elle nous inspire et ce, à chaque édition. Cet épisode-ci aura de nouveau été le prétexte d'une célébration de la musique sous toutes ses formes. On adore!

En direct de l'univers est présenté les samedis à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.