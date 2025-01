La fille de P-A Méthot fait une brève apparition à En direct de l'univers

Après une édition aussi électrique qu'éclectique la semaine dernière, dans laquelle le comédien Vincent Leclerc nous avait présenté l'unicité de son univers musical, voilà que France Beaudoin relançait les festivités ce samedi avec l'humoriste P-A Méthot.

D'ordinaire, P-A est celui qui organise et prépare les grandes fêtes, où la danse et les coups de bassin se synchronisent au rythme des hits d'hier à aujourd'hui. Cependant, ce dernier était ce soir à la merci de la production, pour notre plus grand plaisir!

Il faut dire que les festivités ont commencé en force avec un numéro d'ouverture dignement rythmé de prestations imprégnées des styles rock et country. Pour l'occasion, plusieurs amis et collègues de P-A se sont invités sur le plateau, à commencer par Johanne Blouin, très solide sur « Travailler » et « Disco Inferno ».

Puis, aux premières notes de « Ça m'énerve », la fille de P-A, Zoé Méthot, est apparue sur le plateau, non pour chanter, mais bien pour offrir à son paternel une chorégraphie dansée fort bien exécutée sur cette chanson qui le « fait danser avec un beau 8 du bassin ». Un large sourire aux lèvres, P-A semblait visiblement honoré par la présence de sa progéniture. Ému de fierté, celui-ci s'est même écrié :

« T'es bonne, t'es écoeurante cocotte! »

Voyez une photo ci-dessous.