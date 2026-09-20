La conjointe de Michel Bergeron fait une rare apparition à la télé

C'est enfin ce samedi que France Beaudoin a repris les rênes d'En direct de l'univers, qui a atteint cette année la majorité, avec une 18e saison. Très attendu, l'épisode n'a pas tardé à lever le voile de mystère qui entourait l'invité de la soirée, quand le seul et unique Michel Bergeron est entré en studio.

Aussitôt, un tonnerre d'applaudissements a remué le plateau et les chaumières, alors que le Québec tout entier semblait être d'avis que Michel était LE meilleur invité pour débuter la saison. Il va sans dire que l'entraîneur vedette des Nordiques - désormais retraité - jouit d'une grande cote d'amour du public, et cela s'est (évidemment) avéré en studio en cours d'émission, alors que plusieurs moments remplis de bonheur et d'amour ont été présentés.

Si Mélissa Bédard a été renversante dans une relecture d'un classique d'Edith Piaf (on en parlait ici), le moment le plus touchant de la soirée aura sans contredit été l'instant où toute la famille du tigre s'est présentée sur scène, sur les airs de « Chante-la ta chanson » du regretté Jean Lapointe. En toile de fond, on pouvait apercevoir d'émouvants extraits tirés des archives personnelles de Michel, où on a pu le voir en compagnie de ses enfants et de sa femme Michèle Bergeron.

Voyez une photo au bas de cet article.

Celle-ci a ensuite gratifié son mari d'une rare présence télévisée, chantant son amour pour son bien-aimé. La famille élargie s'est également présentée pour surprendre la légende du sport. Un moment d'une grande beauté pour cette magnifique famille!

Michel a eu une fille, Anick, issue de son premier mariage. Sa conjointe des cinquante dernières années, Michèle, a eu deux enfants, Sophie et Francis, et le couple a eu Karine.

Nous sommes plus qu'enchantés du retour de l'émission dans nos télés, qui arrive à point nommé avec des températures plus fraîches. Quoi de mieux pour réchauffer nos coeurs que le populaire variété de France Beaudoin?

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur ICI Télé.