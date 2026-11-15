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La conjointe de Fred Pellerin fait une rare apparition à la télé

« Moment de grâce. »

Sur la photo : Fred Pellerin
Zachary Barde
Par Zachary Barde
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Ce samedi, le plateau d'En direct de l'univers accueillait le conteur Fred Pellerin, pour une heure de musique à la fois étonnante, sensible et épicée d'intérêt pour la culture québécoise. Un combo qui a résolument fait plaisir aux téléspectateurs, qui ont été séduits par la proposition de la production. On en parlait ici.

L'univers de Fred nous a d'ailleurs fait passer par toute la gamme des émotions, pour une soirée remplie de bonheur... et d'amour. En ce sens, un des plus beaux moments de la soirée nous a été servi par Yann Perreau, avec sa chanson « T'embellis ma vie ». Quelque temps après avoir commencé à chanter, la caméra a balayé la partie du studio réservée au public et s'est arrêtée sur Josée Ducharme, la conjointe de Fred Pellerin. Josée, affectueusement surnommée Josette par ses proches, est caméraman chez Radio-Canada.

Celle-ci est allée chercher son amoureux sur la pastille pivotante, et l'a invité à danser sur les notes de la chanson, donnant lieu à un sublime moment de télé.

Voyez une photo du couple ci-dessous.

Le public a été ravi du moment, auréolant les deux tourtereaux de jolies paroles sur les réseaux sociaux :

  • « Z'allez réussir à me faire lâcher le célibat, vous deux! Moment de grâce. »
  • « Merveilleux moment d'intimité tout en douceur! »

On ne remerciera jamais assez France Beaudoin et son équipe d'embellir nos samedis soirs de la sorte, nous servant à tout coup des pépites télévisuelles qui restent gravées dans notre coeur. Un autre sans faute pour l'équipe!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

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