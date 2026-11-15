Fred Pellerin séduit les téléspectateurs d'En direct de l'univers

C'était soir de fête à En direct de l'univers, alors que le prince de Saint-Élie-de-Caxton, Fred Pellerin, provenait directement du Royaume enchanté pour nous faire découvrir les chansons qui l'accompagnent depuis sa plus tendre enfance.

Rempli de « belles bibittes », l'épisode aura été à l'image du conteur, unique à souhait et ce, dès l'introduction, où une troupe de cirque s'est notamment immiscée sur le plateau pour surprendre Fred. Parmi les autres temps forts de la soirée, citons le passage de duos et de chanteurs moins connus du grand public, pour un résultat fort rafraîchissant à l'écran.

Évidemment, de gros noms se sont ajoutés au menu, à commencer par « le géant » Richard Séguin, qui a beaucoup influencé le parcours de Pellerin, le surprenant avec sa pièce « M'entends-tu? ».

Dans l'ensemble, le public a été plus que ravi de passer la soirée en compagnie de Fred Pellerin, lui qui se fait trop rare dans nos écrans. À raison, les réseaux sociaux de l'émission pullulent de messages favorables pour l'écrivain.

« Dieu qu'on s'ennuie de Fred Pellerin merci de l'avoir invité. »

« Que du bonheur. Je l’adore ce Fred. »

« Que du bonheur avec Fred. Tellement une belle personne. »

« On s’ennuie pas avec Fred Pellerin… et il y a du nouveau talent qu’on avait pas vu.. on adore. »

« Une belle personne tellement originale et unique. »

Si certains reprochent souvent à la production de faire une trop grande place aux chansons anglophones, l'épisode de ce soir les aura certainement rassurés, puisque la vaste majorité des titres étaient issus du répertoire d'artistes bien de chez nous. Le tout, pour un univers différent, complet et rempli d'amour. Il n'y a que Fred Pellerin qui pouvait nous proposer un tel univers!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.