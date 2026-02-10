King Melrose explique enfin cette réaction étrange qu'il a eue à Big Brother célébrités

C'est dimanche que King Melrose a été évincé de la maison de Big Brother Célébrités, alors même qu'il était dans sa semaine de patronat. Une première dans l'histoire de la téléréalité, qui a donné une semaine fort excitante dans nos écrans.

Avant d'en arriver là, King avait toutefois eu le temps de paniquer un peu, en voyant son alliance principale avec William Cloutier être ébranlée, ce qui l'a amené à vouloir « flipper » du côté de Mona. Jusque-là, tout allait bien.

C'est toutefois lorsque celui-ci s'est précipité dans la chambre pour aller annoncer à ses désormais anciens alliés, William et Pascale, qu'il ne souhaitait plus faire partie de leur alliance que nous n'avons plus rien compris du jeu de King. Pourquoi avoir été le dire plutôt que de garder cela secret? Cela aurait été beaucoup plus judicieux pour son jeu.

En entrevue, King avait une explication pour cette réaction étrange qu'il a eue dans le jeu et celle-ci va vous surprendre.

Il nous dit : « J'avais beaucoup martelé le fait que j'étais loyal. Donc quand il est venu le temps de vouloir commencer à mentir et tout ça, je l'ai fait, mais je ne pouvais pas le faire avec William, parce que j'avais juré sur la tête de mes enfants, erreur que j'ai faite dans ce jeu-là. Lui aussi l'a faite, je ne pouvais pas trahir en ayant cette promesse-là. »

Voilà qui explique la réaction étrange qu'il a eue dans le jeu. On comprend du même coup que William s'est beaucoup moins enfargé dans les fleurs du tapis avec sa promesse. King a été fidèle à ses valeurs jusqu'à la toute fin.

Big Brother Célébrités se poursuit les dimanches à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30, sur Noovo.

Rappelons que dans le même entretien, King Melrose nous a confié avoir eu besoin de soutien psychologique à un moment précis de l'aventure.