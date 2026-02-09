Entrevue : King Melrose confie avoir eu besoin de soutien psychologique à Big Brother Célébrités

Plus facile de regarder Big Brother Célébrités que d'y participer : voilà certainement des mots que bien des candidats de la téléréalité adoptent après leur passage dans la maison. C'est le cas de King Melrose, plus récent exclu de la saison, qui a dû plier bagage alors même qu'il était dans sa semaine de patronat. Une première dans l'histoire de l'émission.

Questionné sur les difficultés émotives du jeu, King Melrose a accepté de se confier avec candeur, expliquant qu'il a eu besoin de soutien psychologique, notamment durant la semaine de la double maison, qu'il a rebaptisée « la semaine des croquettes ».

Il nous dit : « Ça te ramène des traumas de la petite école. Est-ce que je suis assez cool pour être dans le gang, est-ce que j'ai assez d'alliances, est-ce que j'ai tout bien joué mes cartes? J'ai trahi comme quand on est petit, ça te ramène des blessures. La trahison avec William, je te le dis, le sentiment que j'ai vécu était réel. C'était la pire affaire de ma vie que j'ai faite depuis des années. Après ça, tu te rappelles que c'est un jeu, tu reviens, tu sais que l'humain t'aime, mais le joueur t'aime un peu moins. C'est bien correct. »

On est supportés, psychologiquement.

Il aborde les éléments mis en place pour le bien-être des joueurs : « C'est tellement bienveillant cette production-là, je te le dis. On a la chance de pouvoir avoir des moments qu'on peut parler à un psychologue, on a la possibilité de le faire. Moi, c'était comme un effet miroir sur ma vie en général, des erreurs que j'ai faites dans le passé. Je travaillais là-dessus. Je travaillais autant dans mon jeu, mais aussi en tant qu'humain, pourquoi ça me faisait sentir ça. »

Il poursuit : « Pour de vrai, c'est l'une des plus belles expériences que j'ai faites de ma vie à ce niveau-là. Grandir d'un step, d'un coup. Je l'ai vraiment pris comme un genre de grosse thérapie, en même temps qu'il y a du gros fun, du gros plaisir. »

Pour moi, ça a vraiment fait du bien. Sérieusement.

Il nous explique à quel point la semaine de la double maison a été exigeante, mais aussi bénéfique, pour tout le monde : « La semaine des croquettes, on ne l'a pas vu à l'écran, mais je ne me suis jamais autant livré. Tout le monde ne s'est jamais autant livré que là, je pense. Cette semaine-là, c'était spécial. On s'est vraiment rapproché en tant qu'humain. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne sortiront jamais de ça. Moi, je ne parlai jamais des secrets qu'on s'est dits. C'est vraiment du beau monde qui est à ce show-là. Les célébrités qui sont là, elles sont tous et toutes incroyables. »

Dans le même entretien, King Melrose a exprimé ses réserves quant au jeu de Mona avec son Coup d'État. C'est à lire ici.

Big Brother Célébrités se poursuit les dimanches à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30, sur Noovo.