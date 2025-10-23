Kim Lévesque-Lizotte répond à un commentaire fréquent sur la sexualité dans Avant le crash

Kim Lévesque-Lizotte, qui a coécrit l'excellente série Avant le crash, était en visite dans le studio de La journée est encore jeune récemment et a expliqué pourquoi la sexualité été très présente dans cette ultime saison, un commentaire qui revient fréquemment.

« C'était déjà présent dans la saison un », dit-elle d'abord. « C'était encore plus marqué dans la saison un parce qu'il y avait une dynamique de pouvoir dans un couple qui, au travail, quand il y en avait un qui avait le dessus sur l'autre, au lit, c'était le contraire. Avec François puis Evelyne, Evelyne dominait François au lit, mais il était son supérieur au travail. Puis quand ça a changé au travail, ça a changé dans leur chambre à coucher », explique-t-elle.

Elle poursuit : « Mais je pense que ça vient quand on fait la construction des personnages. On se demande : "ça va être quoi leur sexualité?" Là, c'était pour marquer la différence de François avec Evelyne. Maintenant, il fait du edging avec Sabrina.

Parce que je trouve que la sexualité, ça peut changer par rapport à... C'est plus un truc de couple ou de partenaire, en fait. Donc, c'est pour montrer qu'est-ce que ça change dans l'intimité. Je pense que les relations sexuelles s'adaptent par rapport à la dynamique de pouvoir entre deux personnes. Puis là, vu que c'était pour marquer des grands changements : François est rendu ailleurs, il ne veut plus se faire dominer, il a eu un rebirth, il est allé en thérapie, il est avec une fille qui fait de la méditation. Donc là, je voulais montrer le sexe là-dessus. »

Quand j'écris une scène de sexe, il y a genre trois lignes. Avant ça, il y a 54 pages. J'ai l'impression que c'est rien, mais quand le monde arrive tout nu à l'écran...

