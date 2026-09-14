Karl Farah d'Antigang brille au bras de sa conjointe connue

Dimanche soir, sur le tapis rouge de la 41e cérémonie des Gémeaux, nous avons eu l'occasion de croiser plusieurs de vos comédiennes et comédiens préférés.

Parmi ceux-ci, on retrouve le comédien Karl Farah, qui prête ses traits au méchant Maxime Leduc dans Antigang.

Pour l'occasion, il était fabuleusement bien accompagné par sa conjointe, la comédienne Sacha Migliarese (voir sa photo ici).

Vous avez pu voir celle-ci dans Indéfendable, où elle interprétait Stéphanie Hervieux, une femme accusée de vol à l'étalage. Elle tient aussi un rôle d'importance dans la série Mukbang, qui est disponible sur Tou.tv.

Voyez le couple en photo ci-dessous.

Ils sont magnifiques, n'est-ce pas?

On peut voir Karl Farah dans Antigang, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada, où il nous en fera voir de toutes les couleurs. Il nous parlait d'ailleurs de ce qui attend son personnage cette saison ici.