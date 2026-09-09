Préparez-vous à détester encore plus ce personnage d'Antigang

La quotidienne Antigang a repris de plus belle ce lundi, au grand bonheur des téléspectateurs qui recommencent à échafauder des théories sur les intrigues concoctées par les autrices Nadine Bismuth, Judith Lussier et Annie Trudel.

Évidemment, l'attentat qui a causé la mort de la fille de Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman) est sur toutes les lèvres, alors que tout le monde tente de trouver le véritable coupable. Qui est-il vraiment? Nous avons aussi renoué ce mardi avec Denys Marchand (Sébastien Ricard) et son bras droit Maxime Leduc, alors que ce dernier vient de s'évader de sa garde policière.

En entretien avec Showbizz.net la semaine dernière, le comédien Karl Farah, qui prête ses traits au mécréant, nous confiait que son personnage nous en ferait voir de toutes les couleurs cette saison. En outre, le comédien ne mâche pas ses mots en parlant de son personnage, « un gros porc, un gros pas fin, un gros mange marde », qu'il prend néanmoins beaucoup de plaisir à interpréter.

« Ça ne va pas être de tout repos, encore une fois », lance d'emblée le comédien. « Maxime Leduc, il a le talent de se mettre dans marde. Il se met les deux pieds tout le temps où ce qu'il faut pas. Il va se passer beaucoup de choses. »

On va me détester beaucoup. Je pense encore plus cette année.

Il poursuit : « Plein de rebondissements, ça va être rocambolesque pour vrai! J'ai lu six semaines de textes jusqu'à date et c'est excitant! Je suis très excité. Pour mon bonhomme, là, je ne parle pas pour les autres, mais pour mon bonhomme, je suis bien content. »

Le comédien estime que son personnage existe dans la hiérarchie d'Antigang pour une raison bien précise : « Je pense que quand on m'a rentré dans le show... C'est ce que je pense personnellement, là. Je n'ai pas eu de confirmation de qui que ce soit, mais je pense qu'on m'a rentré dans le show pour kicker dans le nid de guêpes. »

Il est là pour ça, je pense, de foutre le chaos dans la place.

Karl Farah se trouve bien choyé de faire partie de l'aventure Antigang et ravi de voir que le public a régulièrement envie de lui écrire pour lui parler de son personnage : « Pour moi, c'est nouveau, cette affaire-là de recevoir des messages de gens qui aiment le show, qui aiment ce que je fais, tout ça. J'en ai reçu quand même pas mal. Puis c'est le fun, tu sais.

C'est le fun de jouer un méchant. Honnêtement, je pense que je préfère jouer un méchant qu'un gentil.

Comment Maxime Leduc va-t-il semer le chaos cette saison? Pourrait-il être impliqué dans l'attentat sur la fille de Carolanne Daigneault? Sa relation avec Denys Marchand, qui le menaçait à bout portant ce mardi, va-t-elle se maintenir ou s'envenimer? Voilà toutes des questions valides qui trouveront sans doute des réponses dans les prochaines semaines.

Antigang se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.