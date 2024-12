Le 28 novembre dernier, Karine Vanasse annonçait l'identité de son nouveau conjoint connu. Découvrez le tout ici.

Quand nous l'avons croisée dimanche sur le tapis rouge du gala Québec Cinéma, nous lui avons demandé qu'est-ce qui l'a encouragée à dévoiler sa relation sur ses réseaux sociaux.

« J'avais le cœur bien rempli ce matin-là », dit-elle d'abord, en rigolant.

Ça fait quand même plus de deux ans qu'on est ensemble.

« On était contents de l'avoir vécu aussi à l'écart, et ça va continuer d'être ça aussi, mais je pense que, quelque part, les deux, on avait plus envie que les gens soient surpris qu'on soit ensemble. »

Elle ajoute : « Ça fait pas juste quelques semaines, ça fait vraiment longtemps, mais ça a fait du bien. Autant, je vais toujours vouloir garder certaines portions de ma vie plus privée, ça fait quand même du bien, des fois, de ne pas avoir l'impression non plus que tu caches des parties importantes de ta vie. »

S'affirmant dans cette idée de vouloir protéger sa vie privée, elle a défilé seule sur le tapis rouge du gala Québec Cinéma. Voyez son look éblouissant ici. Précisons que Karine Vanasse a participé à l'hommage à Denis Villeneuve dimanche soir lors de la cérémonie des Iris.

Nous pourrons voir Karine Vanasse au printemps prochain à l'animation de la nouvelle saison des Traîtres sur Noovo. « C'est une saison incroyable », nous dit-elle. « On dirait que les joueurs sont encore mieux préparés cette année. »