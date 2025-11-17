Accueil
Justin Morissette revient avec humour sur son intrigue controversée dans STAT

Une histoire qui avait fait BEAUCOUP jaser!

STAT
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Il y a quelques semaines, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu découvrir une intrigue pour le moins particulière dans STAT, mettant en vedette Xavier Rivard-Désy et Justin Morissette.

Ceux-ci interprétaient des escortes masculines qui devenaient des décanteurs humains pour des hommes riches et pervers. Une histoire qui n'a pas manqué de faire jaser, signée par l'autrice Marie-Andrée Labbé. On vous parlait de cette pratique très dangeureuse ici.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Justin Morissette revient avec humour sur cette intrigue, après avoir reçu une information plutôt spéciale de son confrère de STAT, Matthieu Pepper, qui est actuellement dans une intrigue sur l'alcoolisme.

Justin Morissette aborde les effets de ce passage dans la série, notamment le fait que son nom est maintenant associé à la pratique du décanteur humain sur le Web. Oups!

Voyez la vidéo amusante ci-dessous.

Pour celles et ceux qui auraient envie de croire un peu trop à cette intrigue, sachez que Justin Morissette est plutôt un comédien, qu'on a pu voir aussi dans la série Premier trio. Plus encore, il s'est lancé en humour où on a pu le voir faire la première partie du spectacle Sous pression de Louis Morissette.

Nous espérons le voir bientôt dans des rôles plus substantiels à la télévision.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

En ce sens, sachez que vous aurez une surprise concernant le personnage de Matthieu Pepper dans le prochain épisode...

Informations complémentaires

