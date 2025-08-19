Julie Snyder et Marie-Lyne Joncas se retrouvent pour une émission spéciale

C'est en septembre 2019, au talk-show La semaine des 4 Julie, que Julie Snyder et Marie-Lyne Joncas se sont liées d'amitié, alors que cette dernière visitait de façon ponctuelle le plateau pour y faire des chroniques sur divers sujets, toutes plus divertissantes les unes que les autres.

Depuis, celles-ci ont collaboré à quelques projets, pour notre plus grand bonheur. Il est vrai que les deux femmes possèdent une énergie similaire, ce qui donne lieu à des moments télé particulièrement savoureux, devant la caméra. Il y a cependant quelques années que nous les avons vues ensemble.

Vous serez ainsi heureux d'apprendre que, pour le retour du jeu télévisé Chaque seconde compte, animé par Julie Snyder, une émission spéciale artistes sera diffusée, avec la participation de Marie-Lyne! Nul doute qu'elles sauront nous divertir comme seules elles peuvent le faire! D'autres personnalités connues participeront également à cette édition très attendue, à savoir le designer Daniel Corbin, le comédien Jean-Philippe Perras et l'animatrice Marie-Claude Savard.

Par ailleurs, dans la bande-annonce du retour de l'émission dévoilée ce mardi par Noovo, que vous pouvez visionner ci-dessous, on peut entrevoir une saison plus éclatante que jamais. Le suspense semble à son paroxysme, tandis que les participants peinent à se mettre d'accord lors de la prise de décisions cruciales. Dans ce jeu, chaque seconde compte (littéralement), puisque le montant octroyé pour chaque bonne réponse diminue au fur et à mesure que le temps s'écoule. Les candidats doivent donc user de stratégie et agir le plus rapidement possible.

Pour rappel, cette deuxième saison du jeu a été filmée au printemps 2024. La chaîne a cependant tardé à la diffuser à la télé. L'attente tire à sa fin puisque c'est le mercredi 10 septembre prochain, dès 20 h sur Noovo, que nous pourrons voir les nouveaux épisodes.

Marie-Lyne Joncas, de son côté, est actuellement en tournage pour la série Les crues, avec sa bonne amie Ève Côté. Découvrez les détails de cette production ici. La diffusion est prévue en 2026 sur Crave.