Julie Snyder commente la présence d'Isabelle Gauvin à Survivor Québec

La présence de l'entrepreneure et philanthrope Isabelle Gauvin parmi les joueurs de cette quatrième saison de Survivor Québec n'a pas fini de faire jaser. En entrevue avec Showbizz.net, la productrice Julie Snyder avoue elle-même avoir été étonnée d'apprendre que la femme de Luc Poirier s'était inscrite pour participer à la téléréalité.

Quand elle s'est présentée, je pensais que c'était comme une blague, qu'elle allait choker. Je disais : "Ça ne se peut pas qu'Isabelle Gauvin soit dans Survivor. Ça ne se peut pas!"

Elle ajoute : « Moi, Isabelle Gauvin, je la trouve très charismatique. J'ai regardé Vie$ de rêve. Je l'ai regardée dans Luc le milliardaire. J'ai vraiment trouvé que cette femme-là avait du charisme, je comprends pourquoi Luc est amoureux d'elle. Ça me touche beaucoup aussi comment c'est une mère très attentionnée. »

Elle n'a pas eu de traitement de faveur.

« Il fallait qu'elle passe toutes les épreuves, comme les autres. Il y a des tests de natation, il y a toutes sortes de tests pour faire Survivor. Je me disais qu'à la fin, s'ils la choisissent, elle allait dire : "merci, mais non merci". J'étais sûre qu'elle changerait d'idée. Certaine, certaine, certaine. »

Isabelle n'a pas pris sa participation à Survivor à la légère. « J'ai su qu'elle s'était préparée comme s'il n'y avait pas de lendemain, qu'elle essayait d'allumer des feux chez elle », nous révèle Julie. « Je la trouve courageuse d'aller coucher dans la bouette, oui, mais je m'identifie à elle parce que, comme mère, je me dis que ça devait être assez anxiogène de ne pas avoir de nouvelles de tes ados. » Rappelons qu'Isabelle est la maman d'Hugo et Mégane, tous deux au secondaire.

Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, Isabelle ne laisse pas tout le luxe derrière elle dans son aventure au Panama. Sur l'île, elle porte une bague en diamant (« pas sa plus grosse »), deux bracelets de grandes marques et des boucles d'oreilles étincelantes. Voyez ses bijoux sur sa photo officielle de joueuse au bas de l'article.

Elle s'est aussi fait faire un lip-blush pour avoir les lèvres roses tout le temps et ses sourcils sont très, très bien faits.

Au-delà de tout ça, ce qui a marqué le plus Julie Snyder, c'est la relation qu'Isabelle développe dès les premières minutes de son aventure avec Simon, qui est « né avec une surdité profonde congénitale ». « L'équipe ne savait pas qu'Isabelle a une fille malentendante. Donc, ça a donné quelque chose de très beau dans le premier épisode. Quand elle rencontre Simon, elle dit : "lui, je l'aime déjà" ».

Nous avons très hâte de découvrir le parcours d'Isabelle à Survivor Québec, mais aussi celui de ses 17 autres consoeurs et confrères.

Ne manquez pas la première le 5 avril prochain à 19 h sur Noovo et sur Crave. Voyez la bande-annonce ici.