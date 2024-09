Julie Perreault fait de rares confidences sur son rôle de mère

D'ordinaire réservée sur sa vie privée, Julie Perreault a accepté hier soir de se prêter au jeu de l'émission Pour une fois, diffusée à Télé-Québec, se livrant ainsi aux multiples questions des personnalités défilant sous ses yeux.

Nathalie Simard était l'une des intervieweuses de la soirée et a choisi d'aborder la question de la maternité avec la comédienne. Cela a donné lieu à de franches confidences, sur un sujet où Julie se fait plutôt discrète. De son propre aveu, « il y a toujours un espace que je ne fréquente pas volontairement. Tout ce qui est mon intimité, ma famille, mes enfants, parce que je me dis qu'eux autres n'ont peut-être pas choisi d'être sur la sellette et qu'on parle d'eux. »

Maman de Thomas, 23 ans et d'Élizabeth, 15 ans, Julie confie d'abord que le temps passé en compagnie de sa progéniture s'avère très précieux et enrichissant :

« Ce sont mes êtres humains préférés. J'aime tellement passer du temps avec eux! On les élève, ils nous élèvent. Moi, mes enfants m'ont enseigné beaucoup de choses dans les dernières années, vraiment. (...) Arrive un certain moment où tu sais que tu dois t'ajuster, parce que tout à coup, ils ont leurs propres opinions, ils ont des choses à dire ou ils ont certaines révoltes. On dirait qu'on est pris dans l'enseignement du bien, du mal, de la structure. Et là, tout à coup, on se met à les écouter et on fait 'mon Dieu seigneur, je n'avais pas vu ça comme ça!' ou 'je suis moins d'accord, ça m'intéresse et j'apprends à te connaître comme ça.' C'est ce que j'ai fait dans les dernières années, pour moi c'est un espace où je me sens super bien avec eux. »

Nathalie interroge ensuite l'interprète d'Alice Martin dans Doute raisonnable sur le fait qu'elle a eu des enfants à un très jeune âge. Cela s'est-il avéré être un avantage? Julie explique :

« Ma mère, à 19 ans, avait 3 enfants! Quand je vois des collègues de travail ou des amis qui ont 24 ans, je ne peux pas croire que j'avais un enfant à cet âge-là! Moi, maintenant, j'ai 47 ans, mon fils en a 22 et on vit des moments. Ce n'est pas mon ami, je suis toujours sa mère. Mais ça reste que c'est des moments fabuleux, parce que tu peux les partager, tu es en forme, tu es en santé. Je suis vive d'esprit et on partage en plus le même humour. (...) J'ai l'impression d'avoir l'écoute d'une amie, j'ai l'impression d'avoir la disponibilité, mais il y a quelque chose dans le respect que c'est important pour moi que je ne franchisse pas. »

Voilà des propos qui feront sans doute écho chez de nombreuses mamans!

Le talk-show Pour une fois est diffusé les samedis à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.