Josélito Michaud s'est fait refuser un projet télé en raison de son âge

En mai dernier, l'animateur Josélito Michaud annonçait sur ses réseaux sociaux qu'il quittait l'animation à la télévision. Voyez son message à ce sujet ici. De passage sur le plateau de Sucré Salé cette semaine, celui-ci est revenu sur cette décision importante en expliquant son cheminement.

« Je trouve que c'est un métier très humiliant ce métier-là », indique-t-il d'emblée à la chroniqueuse Guylaine Tremblay. « On pense que parce qu'on est des gens connus, on n'a pas de refus. Un jour, ça a commencé comme ça à 51 ans, un diffuseur m'a dit "c'est extraordinaire, on prend le projet que tu as créé et tout et tout", mais il dit " tu es trop vieux pour l'animer". Là, ç'a détruit une partie de l'animateur. »

Pourtant, le grand public, lui, aime toujours se retrouver, se reconnaître dans les personnalités qui sont présentes à la télévision. L'âge n'est certainement pas un enjeu pour les téléspectateurs qui encouragent une diversité en ce sens.

Il continue en faisant une confidence : « Moi, quand j'étais tout petit, on faisait des photos pour être adoptés. J'avais 4 ans, 4 ans et demi. J'ai demandé à la madame "Madame, est-ce que je vais être choisi?" J'ai tout fait pour être choisi. Ç'a été quelque chose qui a teinté ma vie et je m'en vais prendre un métier où l'on doit me choisir. Qu'est-ce que j'ai fait là? »

Sur ses réseaux sociaux, l'animateur indique d'ailleurs que le titre de son cinquième roman, qui paraîtra bientôt aux Éditions Libre Expression, s'intitulera Madame, est-ce que je vais être choisi?, une phrase qui a dicté toute sa vie. Nous avons bien hâte de plonger dans cette lecture, en 2025.

Croisé sur le tapis rouge de la première médiatique du documentaire Je suis : Céline Dion, Josélito Michaud nous expliquait que la décision de quitter l'animation à la télévision a quand même été très difficile à prendre : « Ah oui, c'était dur! Parce que j'aimais ça profondément. Tu sais pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, moi, à la télé. »

Il poursuit : « C'est dur quand je vois des gens faire des entrevues, ça me revient. Mais je vais en faire sur le balado. Oui, c'est une décision qui était difficile. »

En effet, dès ce mois de juillet, Josélito Michaud pourra être entendu dans son nouveau balado intitulé Je ne voudrais pas être indiscret, qui proposera des rencontres, filmées avec un cellulaire, où les confidences seront à l'honneur. Nous sommes impatients d'en découvrir le contenu.

Par ailleurs, rappelons que Josélito Michaud est devenu récemment le gérant d'un artiste bien connu. On vous en parle ici.

Il travaille également à l'écriture d'une série de fiction qui mettra en vedette Mélissa Bédard. Il espère d'ailleurs trouver un diffuseur pour faire briller cette artiste incroyable et multitalentueuse.