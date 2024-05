Josélito Michaud fait une annonce très importante pour lui

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, l'animateur Josélito Michaud annonce qu'après plusieurs mois de réflexion, il a pris la décision qu'il n'animera plus à la télévision.

« J'ai décidé que c'est assez pour moi de faire ce métier-là », précise-t-il.

« Mais, je vais le faire autrement. Je vais le faire sous le mode du balado et je vais faire également beaucoup de direction artistique dans des projets. Je vais écrire davantage de livres, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais travailler sur des projets de variété, des séries de fiction, mais le métier d'animateur à proprement dit, sous la forme que je connaissais, c'est terminé. Mon deuil a commencé à l'intérieur de moi.

J'ai aimé ça profondément faire ça, mais il est maintenant temps de ne plus le faire ce métier-là à la télévision.

« Merci beaucoup à vous qui me dite souvent : "quand est-ce qu'on vous revoit?". Bien, on va me voir différemment, comme invité, mais plus comme animateur, c'est certain », ajoute-t-il.

Écoutez-le expliquer sa décision ci-dessous.