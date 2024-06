Josélito Michaud devient le gérant de cet artiste bien connu

Ce lundi soir, lors de la première médiatique bondée du documentaire JE SUIS : CÉLINE DION, Josélito Michaud a défilé au bras de son amoureuse Véronique Béliveau, comme il le fait souvent. Par contre, un autre artiste les accompagnait, soulevant du coup les questionnements.

Nous avons été aux dernières nouvelles, ce qui nous a permis d'apprendre que Josélito Michaud est depuis peu le nouveau gérant et directeur artistique de l'illusionniste Luc Langevin (voyez sa photo ici).

« Ça fait quelques jours seulement », nous confirmait le nouveau manager, heureux.

Après quelques moqueries à l'égard de son complice, Luc Langevin a expliqué la situation : « Nous sommes amis depuis au moins dix ans et on n'avait pas eu l'opportunité de travailler ensemble. Là, l'opportunité s'est pointée et on l'a saisie tous les deux. »

Lorsqu'on demande à Josélito s'il aidera son protégé à aller vers de plus hauts sommets, il répond, amusé : « Je n'ai pas besoin de le fouetter, il va y aller tout seul! Il va plutôt me tirer un peu, je suis vieux moi! »

Évidemment, Josélito Michaud n'en est pas à ses premières armes en tant que gérant, lui qui a épaulé pendant des années Isabelle Boulay, les Grandes Gueules et Michaël.

De son côté, Luc Langevin semble avoir terminé la tournée de son spectacle Vérités, qu'il a promené ici comme en Europe. L'occasion sera donc belle, pour ce nouveau duo, de nous concocter quelque chose de formidable. Nous avons hâte d'en voir plus!

Voyez-les ensemble à la première de JE SUIS : CÉLINE DION dans la photo ci-dessous.