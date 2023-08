Josélito Michaud développe un projet télé pour Mélissa Bédard

Mélissa Bédard a certainement le vent dans les voiles depuis quelques années, entre la musique, les spectacles, les séries télévisées à succès et l'animation d'émissions de rénovation et décoration. Celle qui a volé le coeur des Québécois ne manque pas de projets, et c'est tant mieux.

Dans une publication faite sur ses réseaux sociaux cette semaine, Josélito Michaud explique avoir un immense coup de coeur pour Mélissa Bédard (peut-on le blâmer?) et développer pour elle un nouveau projet de série télévisée.

Il écrit : « MÉLISSA BÉDARD, BEAUCOUP PLUS QU’UNE VOIX ! C’EST UNE ÂME QUI A SOUFFERT. C’est un être humain d’une grande intensité, d’une profonde générosité et d’un infaillible instinct. Elle aborde une chanson comme elle aborde l’amour,avec passion et abandon. Sa voix, superbe, céleste et grandiloquente, se faufile dans son corps en prenant au passage un supplément d’âme pour exprimer sa lecture, toujours juste, des mots des autres. Un respect s’installe pour eux. Je lui ai écris une histoire sur mesure, une fiction, dans laquelle elle chantera. Hier soir, on a fait des essais pour la chanson thème, écrite et composée par le talentueux Richard. Charest. C’etait juste amazing comme dirait ma fille. »

Il ajoute : « Melissa est beaucoup plus qu’une chanteuse, elle est une interprète de haut calibre, capable de nuances et de forces. Mais surtout elle est douée d’une intelligence du texte. Elle sait ce qu’elle chante. C’est un être à part qui est capable d’aimer grand comme le monde. C’est pour ça qu’elle aime tant être une mère. Je t’aime mon amie Melissa. Je suis subjugué devant ta voix et cette façon que tu as de la manier si habilement. »

Voilà qui est particulièrement intrigant. Nous avons bien hâte d'en apprendre plus.

Notons que nous pourrons voir Mélissa Bédard à la barre de l'émission Tout pour vendre à Canal Vie, à compter du mardi 22 août à 21 h. Dans ce nouveau concept, Mélissa Bédard rencontrera des propriétaires désirant vendre leur maison sans courtier, mais avec le support de l’équipe de DuProprio.

La chanteuse poursuit également sa tournée partout au Québec. Voyez des images du spectacle qu'elle a offert récemment à Québec ici.

Précisons que celle-ci fera partie d'un nouveau projet imaginé par sa complice Christine Morency.