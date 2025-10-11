Accueil
Jérémy ne croit pas que Béatrice et Sébastien se rendront en finale : voici pourquoi

« C'est à cause de Seb. »

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Nous avons pu discuter vendredi avec Jérémy, qui a dû quitter l'aventure OD Chypre de façon hâtive en raison de problèmes de santé. Voyez ici ce qu'il nous a confié sur ce qui semble avoir été une paralysie de Bell.

Nous lui avons alors demandé de nous faire ses prédictions sur les candidats qui risquent de se rendre en finale. « Je pense qu'Antho a des bonnes cartes en main, selon moi. Même chose pour Arnaud », nous dit-il.

Jérémy n'est, par contre, pas convaincu du tout que Béatrice et Sébastien se rendront loin. « Je ne mettrais pas mon petit deux là-dessus.

Ce n'est pas à cause de Béa. C'est à cause de Seb. Je sais que sa bromance avec les gars a été un peu plus fragilisée.

Il ajoute : « Je pense qu'il y a des gars comme Arnaud, comme Max, qui ne se gêneront pas de sortir Béa s'ils ont l'occasion de le faire. »

Il avoue qu'il n'est pas surpris des réactions de public face à Arnaud après avoir vu les épisodes, mais insiste sur le fait qu'il est une bonne personne.

Arnaud, il n'est pas plus méchant qu'un autre. Je pense qu'il est peut-être plus stratégique que les autres, mais il n'est pas méchant.

« C'était un des gars de qui j'étais le plus proche quand j'étais dans les maisons. [...] C'est sûr je trouve que les gens sont peut-être un peu sévères avec Arnaud et Séb. Mais, c'est sûr, que les gens se fient à ce qu'ils voient à la télé, mais, ces gars-là, je les aime d'amour. C'est vraiment des bons gars, des bonnes personnes. »

Rappelons que vous pouvez découvrir ici quel est le restaurant dont Arnaud est le copropriétaire au Québec.

