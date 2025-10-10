Jérémie d'OD Chypre nous parle de son retrait du jeu : « Mon visage était paralysé du côté gauche »

Jeudi soir, nous apprenions que Jérémy avait été retiré de l'aventure OD Chypre en raison de soucis de santé. Il était revenu une première fois dans le jeu après un passage à l'hôpital, mais a dû quitter à nouveau pour d'autres problèmes inquiétants.

« La première fois que je suis parti, c'était seulement un mal de tête. Puis, il y avait comme un virus qui courait dans la maison parce qu'il y avait Seb ou Antho qui était parti en voyage et qui avait ramené un petit virus. Tous les gars, on l'avait comme un peu pogné. Donc, je pensais potentiellement que c'était ça. Puis, je ne m'hydratais pas super bien, le soleil, la chaleur et tout. On pensait que c'était peut-être juste une déshydratation. Bref, j'avais mal à la tête. Je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont guéri de là-bas. »

Mais deux jours après, j'ai eu un mal plus général. Mon visage était paralysé du côté gauche.

« Ça a comme levé des red flags chez la production. Je suis allé à l'hôpital. Ils cherchaient vraiment à comprendre pourquoi j'étais paralysé. À Chypre, je n'ai pas eu nécessairement de diagnostic clair. Puis, quand je suis revenu au Québec, c'était plus difficile un peu pour le médecin de mettre le doigt sur le bobo puisqu'il n'y avait plus de bobo. »

Mais ils soupçonnent que ce serait potentiellement une paralysie de Bell.

Notons que la paralysie de Bell est causée par l'inflammation du nerf facial. Elle peut résulter d'une infection virale ou d'un trouble immunitaire. « Ça peut durer trois mois comme deux semaines. Puis, j'ai été chanceux que ça ait duré deux semaines. »

Il faut savoir que son père est venu le rejoindre à Chypre lors de son retrait officiel de l'aventure. « La production voulait me retourner au Québec pour que je fasse des tests. Je n'étais pas apte à prendre l'avion tout seul à ce moment-là pour revenir. Donc, ils ont fait venir mon père à Chypre pour qu'il m'accompagne sur le vol de retour. [...] À ce moment-là, je n'avais plus aucune douleur, rien. J'avais juste encore le visage un peu paralysé. »

Jérémy n'a pas visité la maison des exclus à Chypre. Il est plutôt resté caché des regards, ici, au Québec.

Toute une histoire! Au moins, l'histoire se termine bien...