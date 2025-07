Jean-Sébastien Girard explique la visite impromptue de sa maman sur le plateau de Bonsoir bonsoir

La semaine dernière, la mère de Jean-Sébastien Girard, qui est régulièrement installée dans le public quand son fils anime Bonsoir bonsoir, a fait irruption sur le plateau et a agrippé le plat de bonbons pour le ramener à son siège.

Animateur, invités et téléspectateurs étaient complètement hilares de cette entrée en scène impromptue.

En entrevue, nous avons demandé à Jean-Sébastien de nous expliquer le contexte de cette visite inopinée qui n'a pas été expliquée en ondes.

« En fait, c'est que ma mère a dit, en blaguant, à l'animateur de foule qu'elle aime beaucoup parce qu'elle est souvent là : "On n'a pas le droit à ça, nous autres, des bonbons?" Il lui ai dit : "Allez-y, allez-y!" Ma mère a dit : "Ben non, je ne peux pas faire ça!" »

Il ajoute : « Pendant la pause, l'animateur de foule est venu me voir et il m'a dit : "Ça serait drôle, il me semble, que ta mère monte sur scène." Je fais comme : "Ben oui." On lui a dit : "Viens sur scène quand on va recommencer." Elle l'a fait. Elle ne s'est pas fait prier. »

« Au début, j'avais dit à tout le monde sur le plateau : "On ne l'accuse pas, ça va être encore plus absurde qu'une madame qui monte sur scène, qui prend les bonbons et qui s'en va et que nous, on fasse comme si de rien n'était." Finalement, on a éclaté de rire. Je trouvais ça tellement absurde et drôle de voir ma mère partir avec ses bonbons. »

Le moment était tellement cocasse que plusieurs articles sur le sujet ont fait le tour du web.

Ma mère était bien contente de ça. Elle a eu sa petite mini gloire de 24 heures. Elle m'a demandé d'imprimer les articles où on parlait du fait qu'il y avait une cambrioleuse sur le plateau. Ça l'amusait.

Ce sont ces petits moments de folie qui nous font tomber sous le charme de l'animation instinctive de Jean-Sébastien. Heureusement, il ne nous quittera pas beaucoup cet été. Il prendra deux semaines de vacances et sera de retour le 21 août pour clore la saison. Voyez qui le remplacera pendant son congé ici.

