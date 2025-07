Jean-Sébastien Girard commente son retour à Bonsoir Bonsoir!

C'est ce lundi que Jean-Philippe Wauthier devait reprendre les rênes de son talk-show Bonsoir bonsoir!, après quelques mois de pause, suite à un épuisement professionnel. Or, comme la chaîne l'a annoncé quelques heures avant la diffusion de l'émission, ce dernier a choisi de rester plus longtemps loin des projecteurs. Plus de détails ici.

C'est donc Jean-Sébastien Girard qui a repris le flambeau in extremis, après avoir pourtant fait ses au revoir jeudi dernier. D'entrée de jeu, l'animateur a salué son bon ami d'une belle façon :

« Bonsoir tout le monde! Bon lundi, on est en direct! Évidemment je ne suis pas Jean-Philippe Wauthier. Vous l'avez probablement lu aujourd'hui, après mûre réflexion, Jean-Philippe a choisi de prolonger sa pause. On pense évidemment à lui très fort. On lui souhaite, j'allais dire un prompt rétablissement, j'ai juste envie de dire un bon rétablissement. Un complet rétablissement. On est avec toi Jean-Philippe. »

Nous souhaitons tout le repos nécessaire à Jean-Philippe Wauthier, afin qu'il puisse recouvrer la santé et revenir en pleine forme. Chose certaine, ce désistement aura fait réagir les internautes, qui se sont exprimés en très grand nombre sur les réseaux sociaux. Découvrez leurs réactions ici.

Malgré tout, nous sommes en de très bonnes mains avec l'animateur suppléant, à tel point que les fidèles fans du talk-show estival ont formulé une demande spéciale à la haute sphère de la chaîne. Les détails ici. Rappelons cependant qu'un remplaçant à Jean-Sébastien Girard devra être trouvé plus tôt que tard, car ce dernier a annoncé qu'il ne pourra pas animer tout l'été. On en parlait dans cet article.

Lors de l'épisode qui sera présenté ce mardi, Jean-Sébastien aura le privilège de recevoir Chuck Comeau et Pierre Bouvier de Simple Plan, France D'Amour et Claudia Bouvette, entre autres.

Bonsoir bonsoir! est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé.