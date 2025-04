Jean-Philippe Wauthier s'adresse à Marie-Claude Barrette avant le début de Bonsoir Bonsoir

Comme vous le savez maintenant, la 8e saison de Bonsoir Bonsoir! s'amorcera lundi prochain, en l'absence de Jean-Philippe Wauthier, qui a pris la bonne décision de se retirer temporairement pour prendre soin de sa santé. Dans ce contexte, le producteur Guillaume Lespérance et le diffuseur, Radio-Canada, ont choisi Marie-Claude Barrette pour le remplacer, une animatrice chevronnée qui a depuis longtemps fait sa place dans le coeur des Québécois. La réaction unanime qui a eu lieu après l'annonce voulait tout dire.

Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec la principale intéressée, qui s'est montrée ravie par la réaction du public. Elle nous explique en outre avoir reçu un très gentil message de Jean-Philippe Wauthier avant que débute la saison.

Je voulais lui écrire, mais je ne voulais pas le déranger . Il m'a finalement écrit en premier qu'il était très content que ce soit moi et de prendre ça un show à la fois, que ça va bien aller, que l'équipe est extraordinaire, que c'est un show qui est bien bien l'fun à faire.

L'animatrice nous explique lui avoir répondu ceci : « Moi je lui ai écrit de prendre soin de lui, de ne pas s'inquiéter, que sa place allait toujours être là et que j'allais m'assurer que l'émission se porte très bien pour son grand retour. »

Dans ce cas, on peut définitivement parler d'une magnifique solidarité.

Marie-Claude Barrette nous explique avoir été à la fois surprise et enchantée qu'on ait pensé à elle pour ce mandat : « Quand Guillaume m'a appelée, je suis restée tellement étonnée de la proposition, mais tellement étonnée! Il fallait que j'y réfléchisse. [...] J'ai senti que l'équipe était vraiment là pour me supporter dans ce grand défi-là. La semaine prochaine, on tourne quand même 6 émissions à cause des campagnes électorales. Ils ont dû faire des réaménagements dans l'horaire. En même temps, j'ai géré un plateau pendant des années et des années. Je connais la plupart des invités qui viennent. Je suis vraiment une animatrice intervieweuse et c'est ça qu'ils cherchent. Je pense que je coche les cases de la personne qu'ils ont besoin. Je me dis que s'ils m'appellent, c'est qu'ils ont vu en moi quelque chose. »

En outre, Marie-Claude salue l'initiative de Radio-Canada de venir vers elle, une décision qui ne s'est pas prise en fonction de l'âge, un sujet qu'elle a largement déploré par le passé : « Je suis très fière de Radio-Canada. Les dirigeantes, parce que ce sont presque toutes des femmes, dès que j'ai dit oui samedi, j'ai eu des messages de tout le monde. Je me sens très, très, très, très soutenue. »

Je refuse catégoriquement d'être classée selon mon âge.

Marie-Claude Barrette aborde ce nouveau défi en toute humilité, et dans le plaisir, comme elle nous l'explique : « Je vais prendre le show comme il est en mettant ma couleur chaque soir. Moi, j'aime rire. J'ai fait des émissions qui étaient un peu plus sérieuses, mais moi, j'aime ça rire. J'aime ça être profonde en même temps. J'aime ça gérer un plateau. J'ai l'impression que je vais m'amuser. Je veux que Jean-Philippe soit rassuré. Que son fauteuil va être bien occupé. Qu'il va être là quand il va revenir. Que son émission ne sera pas transformée. Le temps que je vais être là, c'est un privilège qui m'arrive présentement. Je veux m'en rappeler à chaque émission. Avoir le plus de plaisir. Essayer de faire rayonner chaque invité qui viendra s'asseoir dans le studio. Pour moi, le rôle d'une animatrice, c'est ça. C'est faire rayonner ses invités. Aussi, s'assurer que le téléspectateur, la téléspectatrice aient du plaisir à regarder cette émission. C'est mon objectif ultime présentement. Le faire avec humilité et simplicité. »

Voilà qui est si bien dit! Nous sommes impatients de découvrir cette nouvelle mouture, que l'on consommera avec plaisir en compagnie de Marie-Claude Barrette, tout en souhaitant un prompt rétablissement à Jean-Philippe Wauthier.

Bonsoir Bonsoir! reprend du service, du lundi au jeudi à 21 h, sur les ondes de Radio-Canada.

