Jean-Philippe Perras tient déjà à remettre les pendules à l'heure sur son personnage dans STAT

Alors qu'il est sur le point d'apparaître dans la série L'appel, Jean-Philippe Perras a récemment décroché un rôle substantiel dans STAT.

Son personnage de psychiatre n'est même pas encore apparu dans la quotidienne que, déjà, l'acteur doit faire des mises au point.

« Je sais qu'on l'a beaucoup vendu comme quelqu'un de baveux, qui va brasser la cage, mais je pense que c'est plus quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en sa formation, et aussi en son expérience de psychiatre. C'est quelqu'un de super humain, mais qui va tout faire pour protéger le patient. Fait que si un autre docteur arrive et le contredit, il va faire : "Fais-moi confiance". Puis il ne va pas lâcher. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans son premier cas. Il ne lâchera pas. Puis au final, il va avoir raison. C'est ça qui peut avoir l'air comme de l'arrogance, de dire : "non, non, je ne lâche pas mon bout" », nous dit-il.

Je répète que c'est par sa confiance en lui qu'il peut avoir l'air fendant. Mais il n'est pas du genre "salut tout le monde, je suis tellement cool". On n'est pas du tout dans cette énergie-là. [...] Je pense qu'on va s'attacher.

Ce qu'il peut nous dire sur le premier cas de son personnage est assez mince, mais tout de même intrigant : « C'est un cas assez spécial. C'est un cas qui vient en duo. Il va traiter un duo qui a des enjeux graves de santé mentale. »

L'acteur tient à préciser qu'il ne « remplace » pas Patrick Labbé, mais qu'il joue plutôt un nouveau personnage.

Comme on peut s'en douter, Jean-Philippe Perras était très heureux de rejoindre le personnel de Saint-Vincent. « Comme pour Zénith, j'étais plus excité que nerveux. Mais c'est sûr que la première scène de meeting, dans la salle de réunion avec tous les personnages, avec Suzanne, avec Lou-Pascal, c'est sûr qu'il y avait comme un : " OK, là, il faut que je parle de trucs de psychiatrie..." »

Il n'a certainement pas été intimidé par la vitesse des tournages. « Moi, quand je suis sorti de l'école, j'ai eu 30 vies. Pour moi, c'est ça, la télé. Il y a quelque chose encore dans mon inconscient qui fait : c'est comme ça qu'on la fait, à cette vitesse-là, avec cette énergie-là. »

L'horaire de tournage a aussi été un argument de taille pour convaincre le jeune papa. D'ailleurs, sa conjointe Maripier Morin nous parlait récemment de cette bonne nouvelle chez les Morin-Perras.

Comme Jean-Philippe Perras a débuté les tournages juste avant Noël, on peut s'imaginer qu'il apparaîtra pour la première fois sur nos écrans cette semaine ou la semaine prochaine.

STAT est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.