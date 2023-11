Jean-Philippe Dion aborde avec intelligence l'avenir de notre télé suite aux coupures majeures à TVA

TVA annonçait hier, dans l'ébahissement de tous, la coupure du tiers de ses effectifs, mettant ainsi tout le monde en émoi. Nous envoyons évidemment nos pensées les plus réconfortantes à tous ces professionnels qui se retrouvent sans emploi à quelques semaines de Noël, une situation pour le moins tragique.

L'animateur et producteur Jean-Philippe Dion, lui-même associé à TVA avec plusieurs projets (La vraie nature, Chanteurs masqués, La voix, etc.) a tenu à prendre la parole sur ses réseaux sociaux, suite à cette annonce, en proposant un mouvement collectif de retour vers notre télévision québécoise, avec nos enfants.

Son intervention est plus que pertinente et mérite toute notre attention.

Il écrit : « On fait quoi?

Hier soir en soupant, j’ai expliqué à mon ado ce qui venait d’arriver à TVA. Le nombre d’employés qui perdent leur emploi, le nombre de familles touchées, le déménagement de l’immeuble mythique sur de Maisonneuve… Un pan de notre histoire qui vient de disparaître.

Il m’a demandé : « Pourquoi ça arrive ? »

J’ai répondu : « Parce que la diminution de l’écoute de nos émissions fait mal, très mal. »

Il m’a dit : « Il faut que tu sensibilises les gens. Je vais en parler à l’école. »

On ne pourra pas revenir en arrière, mais on peut regarder en avant. À partir de maintenant, il faut qu’on se brasse la cage et qu’on fasse en sorte de freiner l’exode de nos téléspectateurs. C’est pas juste une affaire « d’industrie », c’est une affaire « culturel ». Notre identité passe par notre télé.

Si on ne bouge pas, il arrivera avec la télé la même chose terrible qui arrive avec la musique. Les artistes et les artisans recevront des peanuts pour leur musique « volée » par les Spotify et Apple de ce monde.

À partir d’aujourd’hui, je veux qu’on tente de donner envie à nos jeunes de regarder notre télé. Pas La Poule, mais les grands divertissements et les séries formidables que nous produisons.

Il faudrait peut-être arrêter de faire un gala entre nous, pour nous, avec nous. Il faudrait peut-être prendre cet argent pour trouver une façon de rejoindre les jeunes, là où ils sont. Les sensibiliser. »

Lisez son texte complet ci-dessous.

D'un point de vue plus personnel de maman de deux enfants, de 10 et 15 ans, je vous confirme que cet amour pour notre propre culture québécoise, et notamment notre télévision, peut se développer dès le plus jeune âge. Il y a de nombreuses émissions en ondes en ce moment qui permettent cela en famille, je pense à Discussions avec mes parents, L'oeil du cyclone, Chanteurs masqués, Le maître du jeu, Club Soly et j'en passe évidemment. Mes enfants ont craqué pour ces propositions et en redemandent chaque semaine. Nos plateformes québécoises - comme TVA+, Tou.tv, Club illico et Telequebec.tv - offrent aussi une variété de contenu pouvant s'adresser à la famille. Même des géants comme Prime Vidéo s'intéressent à notre culture avec des propositions comme LOL : Qui rira le dernier.

Parce qu'il faut protéger et encourager notre propre culture, le travail précieux de ces artisans et artistes d'ici. Le débat qui a lieu depuis hier, issu de cette triste nouvelle de coupures de postes, est essentiel et doit avoir lieu. Voulons-nous encore de NOTRE télévision? La question se pose et il faudrait que la réponse soit OUI pour que les choses continuent dans la bonne direction! Nous en sommes évidemment, avec notre site qui se dédie particulièrement à cet amour de la télévision.