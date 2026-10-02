Jean Maheux a offert ses scènes les plus touchantes dans Indéfendable cette semaine

La dernière semaine d'Indéfendable a donné lieu à des scènes très émouvantes entre Jean Maheux et Sébastien Delorme, qui incarnent respectivement le père et son fils.

Aux prises avec des troubles neurocognitifs, Ti-Bill peine de plus en plus à fonctionner en société. Le fardeau d'en prendre soin, qui incombe à sa famille, est progressivement devenu trop lourd, une situation particulièrement crédible aux yeux de bien des foyers québécois

C'est dans ce contexte que Jean Maheux a offert ses scènes les plus touchantes depuis ses débuts dans la quotidienne. À la fois craintif face à ce qui l'attend, mais résigné, Ti-Bill a accepté d'aller dans un centre de soins, dans le but de décharger sa famille, notamment sa belle-fille (Catherine Renaud) qui s'est occupée de lui comme son propre père.

Quand ma tête sera plus là, mon coeur va être encore là. Un coeur, ça n'oublie pas. - Ti-Bill

En ce sens, Jean Maheux a certainement fait perler les larmes dans les foyers québécois, particulièrement pour ceux et celles qui doivent côtoyer la maladie d'Alzheimer. Si les textes étaient finement écrits par les autrices Izabel Chevrier et Annie Langlois, la performance de l'acteur se doit d'être soulignée.

Voyez un extrait ci-dessous.

On peut penser que nous n'en sommes qu'aux balbutiements de cette trame narrative, puisque Ti-Bill devra effectivement déménager. Comment Léo va-t-il composer avec l'éloignement de son père, sachant qu'il y est très attaché? Les émotions seront sans doute au rendez-vous.

Dès lundi prochain dans la série, le procès opposant Léa (Aude Mathieu) au Dr Beaulieu (Jean-Marie Lapointe) débute dans un climat explosif. Carolanne (Rose-Anne Déry) retourne chez elle après son agression, mais Fred (Jean-Alexandre Létourneau) refuse de la laisser tranquille. Plus encore, de vieux secrets referont surface.

C'est à voir du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.