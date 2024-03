Comme Paul Houde, décédé samedi dernier, était un fidèle complice de Marc Labrèche, l'équipe de Je viens vers toi a tenu à souligner la triste nouvelle dans son émission de lundi, même si celle-ci avait été pré-enregistrée deux semaines auparavant.

Ainsi, juste avant que l'animateur amorce l'émission d'un déhanchement endiablé, un texte, accompagné d'une image de Paul Houde, a été présenté à l'écran.

« Nous avons eu le bonheur et le privilège d'accueillir Paul à quelques reprises sur notre plateau et en gardons un merveilleux souvenir.

Paul, ton humour, tes connaissances, ta sensibilité et ton intelligence vont nous manquer.

Où que tu sois, nous t'espérons en paix et que la prochaine heure te fera sourire. »

Lisez le message complet sur l'image ci-dessous.

Rappelons que Marc Labrèche était de passage à Tout le monde en parle dimanche dernier afin de parler de ses nombreuses années de collaboration avec Paul Houde, datant de La fin du monde est à 7 h. « Ça n'a pas été un coup de foudre tout de suite », disait-il à propos de sa relation avec le commentateur sportif.

« On a été forcé ensemble. On gardait nos distances. Je connaissais l'imitateur et je me disais : "est-ce qu'on va faire des imitations à toutes les émissions?" [...] Il y a eu un déclic à moment donné, assez tôt, où il y a un espèce de truc qui s'est passé. Lui prétend que c'est quand je lui ai passé la main dans les cheveux. Il parlait de sport avec des statistiques très sérieuses et j'ai juste comme caressé sa tempe. [...] Après ça, il a comme mis au monde son personnage de Paul Houde, qui est, pour moi, son plus beau. »

Cette rencontre était très touchante. On se rappellera longtemps des sanglots de son frère, Pierre. Le Québec a pleuré avec lui.