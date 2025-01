Janette Bertrand rend hommage à son amoureux

Janette Bertrand était la première invitée de l'année de Marc Labrèche à Je viens vers toi.

Celle-ci était accompagnée sur le plateau de son amoureux, Donald, avec qui elle partage sa vie depuis 41 ans.

L'animateur a demandé à Janette s'il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas dit à son conjoint et qu'elle aimerait lui dire. « Fait semblant qu'il n'est pas derrière toi », indique-t-il.

« Après 41 ans, tous les petits accrochages, ce n'est pas important. [...] L'important, c'est qu'on est deux, c'est qu'on est ensemble et qu'on s'en va tous les deux main dans la main, cuisse dans la cuisse, comme tu veux, mais on est très près et c'est vrai qu'on ne fait qu'un. Mais pour ça, il faut être vieux. »

Elle ajoute :

Je veux lui dire que sans lui pour prendre soin de moi, je ne serais plus là.

Plus tard dans l'émission, Janette rappelait que son amoureux avait 20 ans de moins qu'elle et qu'elle avait subi beaucoup de jugements de la part des autres à ce propos depuis les débuts de leur relation.

Voyez une photo de couple au bas de l'article.

En terminant l'entrevue, Marc a eu des mots touchants pour la légende Janette « Je voulais te remercier de l'immense cadeau que tu offres aux Québécoises et aux Québécois, ne serait-ce qu'être celui d'être une femme qui partage ses expériences par empathie, par amour des autres, avec transparence, avec honnêteté, merci de continuer de parler. »

La grande dame avait les larmes aux yeux.

Il y avait beaucoup d'amour dans cette première émission de Je viens vers toi!

Vous pouvez revoir l'entrevue complète avec Janette Bertrand sur Noovo.ca.