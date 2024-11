Après une mystérieuse chasse aux trésors, nappée d'indices peu révélateurs, le flibustier le plus secret de la télé, Jack Spi-Rat, s'est dévoilé ce soir, lors de la demi-finale de Chanteurs masqués.

Ce dernier, après avoir fait forte impression il y a peu de temps avec « Thriller », est revenu sur la scène pour interpréter « The Show Must Go On » de Queen. Armé jusqu'aux mollets de pas de danse bien assumés, Jack n'a pas lésiné sur les moyens et les coups de bassin pour corser l'enquête des juges. Seul sur scène, il a habité l'espace avec toute son énergie et sa guitare électrique.

Puis, comme nous le pensions, c'est Marc Dupré qui se cachait sous les traits du ratoureux pirate! Alors que plusieurs croyaient qu'il s'agissait de Corey Hart, c'est bel et bien l'animateur et ex-juge de Chanteurs masqués qui se trouvait sous l'incroyable pirate. Ce dernier s'est d'ailleurs confié, une fois le masque tombé, que l'expérience avait été plus difficile que prévu. Il explique :

« Honnêtement, j'ai adoré ça! Mais je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. J'ai vraiment de la difficulté à respirer, surtout le "Thriller". Là, j'ai eu la chienne, parce qu'ils m'ont expliqué qu'il fallait faire un "X" si on feelait pas, mais dans la chorégraphie, il y en avait comme douze! La production se disait : "Tabarnouche, il est écoeurant, il fait des "X"! Mais cette fois-ci, c'était plus facile. [...] Après avoir enregistré cette chanson-là [The Show Must Go On], je n'avais pu de cordes vocales! »

D'enquêteur à performeur, la présence de Marc Dupré a ajouté une belle dose de mystère cette saison, bonifiant le jeu comme jamais auparavant en nous maintenant en haleine une bonne partie de la saison. La production pourrait-elle répéter l'expérience advenant une 5e édition de l'émission? On l'espère!

