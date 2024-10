Extrait vidéo de Chanteurs masqués : Mais qui se cache sous Jack Spi-Rat?

Un extrait vidéo de sa performance est déjà disponible sur les réseaux sociaux et on pense avoir reconnu l'identité de l'homme derrière sa voix! Sous les airs de la mythique chanson de Michael Jackson, « Thriller », le corsaire en costard dévoile l'étendue de son bagage vocal et on doit avouer que nous sommes impressionnés! Vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous :

Se pourrait-il que Marc Dupré se cache sous le costume? Lors des épisodes précédents, le pirate avait subjugué les juges-enquêteurs avec sa chasse au trésor, et des indices peu révélateurs. On avait notamment appris que la personnalité cachée sous Jack Spi-Rat avait bâti sa renommée dans la culture, la télévision et les transactions immobilières, et qu'elle aimait parfois faire cavalier seul. De plus, si la thèse quant à la présence du populaire chanteur s'avérait bel et bien, l'indice du porte-voix cadrerait parfaitement avec son rôle de porte-parole des véhicules GMC Canada.

Du côté des téléspectateurs, plusieurs penchent également vers Marc Dupré, alors que d'autres pensent toutefois reconnaître la voix du chanteur de Simple Plan, Pierre Bouvier. Le chanteur et ex-académicien Olivier Dion est également une bonne piste. Une chose est certaine, nous en saurons davantage ce dimanche, alors que l'imposant rat révélera sans doute de nouveaux indices pour mener à la découverte de son identité et du précieux trésor. Cette chasse au trésor mystifie le public depuis son introduction, alors que le butin tant convoité contient des avantages inédits pour les juges. Plus de détails ici. Il faudra cependant attendre la semaine prochaine pour découvrir le premier trésor.

La compétition se poursuit ce dimanche, avec de nouvelles prestations menant à un autre départ. Qui devra révéler son identité selon vous?

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 18 h 30, sur les ondes de TVA.