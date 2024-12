Ines fait un retour et apporte une douceur dont Indéfendable avait grand besoin

Ce mercredi dans Indéfendable, après une dispute avec Léo (Sébastien Delorme), André s'est retrouvé seul dans son bureau à boire et à ruminer.

Nous avons alors pu le voir imaginer Ines et s'entretenir avec elle. Tant Nour Belkhiria que Michel Laperrière ont été très justes dans leur interprétation.

Alors que, ces jours-ci, les cris et les drames forgent les intrigues d'Indéfendable, cette scène douce, sans prétention et réconfortante était on ne peut plus que bienvenue.

De sa voix envoûtante, Ines a recommandé à son ami André de vivre ses rêves pour elle et de laisser Léo accomplir son destin, même s'il n'approuve pas ses choix.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont été, comme nous, complètement charmés par ce retour inattendu de ce personnage chouchou. Les téléspectateurs espèrent que ce n'était pas la dernière fois que l'avocat hallucinait son ancienne stagiaire. Et si elle devenait son ange gardien? Et si elle revenait hanter André en songe sporadiquement? C'est un souhait que nous partageons certainement avec le public.

À quelques jours de la finale de mi-saison, ce petit moment délicat entre un avocat tourmenté et un fantôme a fait beaucoup de bien à notre coeur de téléspectatrice!

