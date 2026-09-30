Indéfendable : Vous avez déjà vu le jeune acteur qui incarne Maxime enfant

Mardi, dans Indéfendable, nous avons pu entrer dans les pensées de Maxime, qui sort progressivement de son coma. Ainsi, nous avons découvert un fragment de son passé, alors que sa mère craignait qu'il ne devienne comme son père violent après que le petit Maxime se soit battu avec un camarade de classe.

Dans les deux prochains épisodes de la semaine, nous aurons accès à d'autres souvenirs et comprendrons mieux dans quel état se trouve actuellement l'enquêteur privé.

Le jeune acteur qui interprète Maxime enfant s'appelle Dylan St-Pierre. Ce n'est pas la première fois que les téléspectateurs québécois le voient à la télé. Il joue, notamment, dans la troisième saison de l'excellente série Bellefleur. Il interprète Martin, le fils du protagoniste. Nicolas Bellefleur apprend l'existence de son enfant plusieurs années après sa naissance. Sophie Desmarais joue la mère du bambin.

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