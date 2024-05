« La vague d'amour du public, c'est tellement... J'aime ça, mais en même temps, je suis complètement dépassée par les événements », avoue la comédienne qui se fait de plus en plus reconnaître à chacune de ses sorties. « Au début, ça m'arrivait une fois de temps en temps. Là, ça peut m'arriver presque tous les jours. Oui, ça a changé complètement. »

Nathalie explique s'être en partie inspirée de son propre frère pour construire l'attitude du personnage de Claude, une femme frondeuse, sans peur et sans reproche, « qui est restée accrochée dans les années 80 ». Il s'agit bien d'un rôle de composition pour la comédienne, différente de son personnage à l'écran : « Moi, j'ai un côté prompt, mais je suis beaucoup plus délicate dans ma façon de m'adresser aux gens. »

Le bonheur était au rendez-vous pour Nathalie dans la deuxième saison de la quotidienne, qui lui a permis d'avoir des scènes plus substantielles, comme ce segment où Claude a « pris un coup » avec un suspect afin d'obtenir des informations, l'une de ses scènes préférées à jouer.

Par ailleurs, ce fut aussi un deuil pour elle d'apprendre qu'elle perdait deux de ses partenaires de jeu cette saison, au terme d'une finale brutale : « On avait tissé de beaux liens. C'est deux personnes tellement gentilles. » Entre les franches rigolades en coulisses avec Martin-David Peters, aux antipodes de son personnage de Me Legrand, et les scènes partagées avec Nour Belkhiria, Nathalie avait un coup de coeur. « Avec Nour, ç'a été juste du bonheur. Je lui souhaite tellement le meilleur. C'est tellement une personne de grand talent, une grande générosité. Elle est vraiment hyper attachante et très spontanée. Elle a le bonheur facile. C'est facile de jouer avec elle. »

Enfin, la question que bien des téléspectateurs se posent : Claude va-t-elle être de retour dans la troisième saison d'Indéfendable? La comédienne nous répond heureusement par l'affirmative. Elle sera d'ailleurs présente dès le deuxième épisode. « On va réagir au décès des deux personnes disparues », nous confirme-t-elle à propos de ses prochaines scènes. Le tournage reprend d'ailleurs pour elle comme pour toute l'équipe lundi prochain, 6 mai.

Nathalie Madore vante le plateau d'Indéfendable, sur lequel la pression « ne se ressent pas », à l'encontre de la camaraderie et de l'entraide qui sont bien présentes. « Moi, comme c'était mon premier rôle, les chevronnés ont été vraiment généreux avec moi, que ce soit pour me donner des conseils ou juste pour m'aider à me calmer des fois. »

Concernant l'essor tardif de sa carrière, la comédienne nous dit : « Je pense que ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de femmes de mon âge, que j'ai croisées en auditions, qui me disent "c'est l'fun, c'est rassurant, on est contentes pour toi". Elles sont contentes parce qu'elles font "ok, ça se peut". »

Nous sommes impatients de retrouver toute l'équipe d'Indéfendable l'automne prochain. Un sincère merci à Nathalie Madore pour ce bel entretien!

